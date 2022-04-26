Стало известно состояние раненых при обстреле Журавлевки
Губернатор Гладков: раненым при обстреле Журавлевки оказали помощь, им ничего не угрожает
Раненые при обстреле мирные жители населенного пункта Журавлевка в Белгородской области находятся в стабильном состоянии, их жизням ничего не угрожает. Об этом на странице «ВКонтакте» написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
При этом он сообщил, что ситуация в селе весьма непростая.
«Раненым оказали помощь, их жизням ничего не угрожает. Специалисты утром посетят село и обследуют все разрушения», — написал Гладков.
Накануне стало известно об обстреле Журавлевки, расположенной в двух километрах от границы с Украиной. При нем пострадали два мирных жителя: женщина получила ранение шеи, а мужчина — руки. Также есть разрушения жилых домов, губернатор пообещал восстановить их.
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