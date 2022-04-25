Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного села Журавлевка. Предварительно, пострадали два человека. Также есть разрушения жилых домов.

Гладков написал в своем Telegram-канале, что он должен был уехать в командировку в Москву и уже садился в поезд, когда ему позвонила глава Журавлевки.

«Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых», — сообщил губернатор Белгородской области.

Пострадали мужчина и женщина. Мужчина получил ранение в руку, а женщина в область шеи. Машины скорой помощи уже выехали на место, добавил Гладков. Также есть разрушения жилых домов.

«Масштабы оценим после подомового обхода. Все, что разрушено, восстановим», — добавил губернатор.

Ранее 25 апреля в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 10 мая. До этого же числа продлено постановление о запрете запуска фейерверков, петард и салютов. При этом решение по салюту на День Победы будет принято дополнительно, добавил Гладков.