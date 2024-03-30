Мир 30 марта 2024, 00:02 Стало известно, сколько заработал Зеленский за прошлый год ОП: доход семьи Зеленского за 2023 год составил более 316 тысяч долларов РИА «Новости»

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За прошлый год семья президента Украины Владимира Зеленского заработала более 316 тысяч долларов (около 12,5 миллиона гривен или почти 30 миллионов рублей). Об этом сообщил офис президента со ссылкой на декларацию главы государства.

«Согласно декларации, доходы семьи Зеленских составили 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов), в том числе доход от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа — прим. ред.) — 7 миллионов 455 тысяч 972 гривны», — уточнили в офисе Зеленского.

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По данным ОП, доходы семьи президента складывались из зарплаты, процентов по вкладам и арендной платы за сдачу недвижимости.

Ранее Зеленский признал, что ВСУ будут отступать, если Запад прекратит снабжать Украину оружием и боеприпасами. Кроме того, он пожаловался на нехватку артиллерии и на то, что 80% американской помощи остается в США.