Мир 29 марта 2024, 23:05 Зеленский признал, что ВСУ придется отступать Зеленский: ВСУ будут отступать без военной помощи со стороны США РИА «Новости»

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Вооруженным силам Украины придется отступать под натиском ВС России, если страны Запада прекратят оказывать помощь в виде оружия и боевой техники. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

«Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для ЗРК Patriot и средств радиоэлектронного подавления. Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом», — сказал он.

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Зеленский напомнил, что российская армия использует задержку с предоставлением американской помощи в свою пользу, ведь у ВСУ практически не осталось артиллерии.

Президент Украины также заявил о готовности начать мирные переговоры с Россией без условий о выходе Вооруженных сил Украины на границы 1991 года. По его словам, такого результата можно достичь, если Запад обеспечит «полную торговую блокаду» России.