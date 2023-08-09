Мир 09 августа 2023, 01:29 Стало известно, сколько Германия тратит на парикмахера для Меркель Tagesspiegel: Германия каждый месяц тратит 3 тысячи евро на парикмахера для Меркель РИА «Новости»

Читать 360tv в

Немецкое правительство продолжает ежемесячно платить по три тысячи евро женщине, которая оказывает услуги парикмахера, визажиста и стилиста бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщило издание Tagesspiegel.

В материале сказано, что за 2022 год на данный вид услуг перечислили 37 780 евро. В нынешнем году властям Германии пришлось потратить 17 200 евро. Каждый месяц работа стилиста отнимает три тысячи евро (более 310 тысяч рублей — прим. ред.).

Реклама

Кроме того, визажист экс-канцлера страны везде сопровождает Меркель, поэтому ему оплачивают номера в отелях и билеты.

Ранее Ангела Меркель заявила, что приложила все усилия для предотвращения украинского конфликта, когда занимала пост немецкого канцлера. Однако в феврале, в беседе с пранкерами Вованом и Лесусом, политик подтвердила, что Минские соглашения, заключенные в 2015 году, были проведены с целью дать время Украине на усиление армии.