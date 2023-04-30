Мир 30 апреля 2023, 03:33 Меркель заявила, что старалась всеми силами предотвратить конфликт на Украине Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт на Украине всеми средствами Flickr

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что старалась предотвратить конфликт на Украине всеми средствами, бывшими в ее распоряжении. Так она прокомментировала спецоперацию России в интервью Die Zeit.

«Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию», — сказала политик.

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То, что попытки эти были неудачными, еще не является доказательством того, что не надо было пытаться исправить ситуацию, добавила бывший канцлер. Дипломатия — это «необходимость», поделилась мнением Меркель.

Политик при этом в очередной раз выступила в защиту своей стратегии в отношении России. В частности, это касается урегулирования конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году. Дипломатические попытки в рамках так называемого «минского процесса» Меркель назвала верными.

В этом же интервью Ангела Меркель поведала, что некоторые принятые ею на государственном посту решения приводили к расколу в обществе. В пример бывший немецкий канцлер привела решение не закрывать границы для беженцев из Сирии во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году.