Мир 17 апреля 2023, 07:34 Стало известно об одном погибшем в результате взрыва газового баллона в Казахстане ТАСС: 1 человек погиб и 12 пострадали при взрыве газового баллона в Жанаозене

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При взрыве газового баллона в жилом доме в Жанаозене (Мангистауская область в Казахстане) погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона. В Сети появились кадры с места происшествия.

Количество пострадавших выросло до 12. Госпитализация потребовалась пятерым из них, остальных отпустили домой. Ранее было известно об 11 пострадавших.

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Взрыв газового баллона в 12-квартирной двухэтажке произошел около 02:00 по московскому времени (по местному — примерно в 05:00). Подъезд обрушился на площади 150 квадратных метров, пожара не было. По предварительной информации, пострадали три квартиры. Спасатели ведут разбор завалов, работу на месте происшествия координирует глава региона Нурлан Ногаев. Дом отключили от газоснабжения. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В марте взрыв газа произошел в одной из квартир жилого доме в Башкирии. В тот момент в квартире никого не было. В итоге, к счастью, обошлосьбез жертв и пострадавших.