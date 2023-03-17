Происшествия 17 марта 2023, 08:36 Момент взрыва газа в жилом доме в Башкирии попал на видео Появилось видео с кадрами взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске

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Момент взрыва в жилом многоэтажном доме в Нефтекамске попал на видео. Кадры показал Telegram-канал «Подслушано|Нефтекамск».

На видео показано, что после взрыва на асфальт посыпались обломки строительных материалов.

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Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан сообщала, что ЧП произошло в 04:27 в доме по улице Дорожная. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

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На месте выехали экстренные службы, которые оперативно эвакуировали жильцов из дома. Для них уже подготовили временный пункт размещения.

На месте происшествия работают 14 машин и 27 человек, в том числе от МЧС России — четыре единицы техники и 13 спасателей.

Прокуратура по региону начала проверку по факту взрыва газа. По данным ведомства, хлопок произошел в квартире на девятом этаже, в тот момент в ней никого не было.

Для координации работы спецслужб на место происшествия выехал прокурор Нефтекамска Юрий Сердюк.