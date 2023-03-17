17 марта 2023, 08:36
Момент взрыва газа в жилом доме в Башкирии попал на видео
Появилось видео с кадрами взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске
Момент взрыва в жилом многоэтажном доме в Нефтекамске попал на видео. Кадры показал Telegram-канал «Подслушано|Нефтекамск».
На видео показано, что после взрыва на асфальт посыпались обломки строительных материалов.
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Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан сообщала, что ЧП произошло в 04:27 в доме по улице Дорожная. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
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На месте выехали экстренные службы, которые оперативно эвакуировали жильцов из дома. Для них уже подготовили временный пункт размещения.
На месте происшествия работают 14 машин и 27 человек, в том числе от МЧС России — четыре единицы техники и 13 спасателей.
Прокуратура по региону начала проверку по факту взрыва газа. По данным ведомства, хлопок произошел в квартире на девятом этаже, в тот момент в ней никого не было.
Для координации работы спецслужб на место происшествия выехал прокурор Нефтекамска Юрий Сердюк.
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