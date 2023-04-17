Мир 17 апреля 2023, 05:21 Газовый баллон взорвался в жилом доме в Казахстане МЧС Казахстана: в Жанаозене взорвался газовый баллон в жилом доме, пострадали 11 человек Pxhere

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Взрыв газового баллона произошел в двухэтажном жилом доме в Жанаозене в Казахстане. Как сообщила пресс-служба МЧС республики, предварительно, пострадали 11 человек, указало РИА «Новости».

Взрыв газового баллона произошел в понедельник, 17 апреля, около 05:00 утра (около 02:00 по московскому времени). После взрыва обрушился подъезд жилого дома на площади 150 квадратных метров.

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«Во втором микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба республиканского МЧС, общая площадь дома составляет 600 квадратных метров.

«По предварительным данным, пострадало 11 человек, они переданы работникам медицинской службы», — указали в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также уточняется информация о состоянии пострадавших.

Ранее в апреле четырехэтажный жилой дом обрушился в центе Марселя. Мэр города Бенуа Пайан сообщил, что пострадавших доставили в больницу. Возникший на месте пожар затруднил спасателям поиски людей.