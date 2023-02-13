Мир 13 февраля 2023, 21:51 «Ниже наших ожиданий». Новый пакет санкций против России разочаровал Польшу Польский посол при ЕС Садось разочаровался из-за 10-го пакета санкций против России Pxhere

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Финальная версия 10 пакета санкций против России разочаровала Польшу, заявил посол страны при ЕС Анджей Садось в эфире радио RMF FM. Эти ограничения уже прошли согласование у представителей Евросоюза.

«Это ниже наших ожиданий», — сказал Садось.

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В Евросоюзе, по его словам, отказались включать положения о рестрикциях против российской компании «Росатом». Это было главным требованием Польши касательно 10 пакета санкций. Также в новый пакет ограничений не вошел пункт против импорта алмазов из России.

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Как отметил Садось, органы Евросоюза представят финальную версию законопроекта в среду, 15 февраля.

Новый пакет санкций ЕС может коснуться четырех российских банков, среди которых Альфа-банк, следует из данных газеты Politico. Какие еще кредитные организации могут попасть под ограничения издание не уточнило. В статье также указано, что возможно введение рестрикций для 130 физических и юридических лиц. В перечень войдут высокопоставленные военные, чиновники новых территорий, а также журналисты из России.