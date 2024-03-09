Спецоперация 09 марта 2024, 18:40 Один удар «Искандера» уничтожил два комплекса ЗРК Patriot в зоне спецоперации РИА «Новости»: «Искандер-М» уничтожил сразу два американских ЗРК Patriot в ДНР РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили в районе города Покровска, расположенного в Донецкой Народной Республике, сразу два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

Во время удара ракетой оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер» также удалось поразить ЗРК С-300.

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«Был произведен анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot», — рассказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков доложил, что авиация и средства противовоздушной обороны РФ за период с 2 по 8 марта сбили 796 беспилотников ВСУ.