Важное 13 марта 2024, 14:34 Российские военные поразили ЗРК Patriot в зоне СВО Минобороны: ВС России нанесли поражение ЗРК Patriot в Харьковской области Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Российские военные в ходе боевых действий в Харьковской области нанесли огневое поражение американскому зенитному ракетному комплексу Patriot. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«На огневой позиции в Харьковской области ВС России нанесли поражение зенитному ракетному комплексу Patriot, а также военной технике и живой силе ВСУ в 129 районах», — заявили в ведомстве.

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Это уже не первый случай уничтожения этого вида иностранной военной техники на Украине.

Ранее стало известно, что ВКС России точном ударом ракеты «Искандер» ликвидировали сразу два ЗРК Patriot на территории Донецкой Народной Республики. После этого американские СМИ сообщили о сложностях с восполнением запасов снарядов и оружия на Украине из-за приостановления поставок со стороны США.

Британский аналитик Александр Меркурис возложил вину за потерю Patriot на самих бойцов ВСУ. По его словам, комплексы подвезли слишком близко к линии фронта.