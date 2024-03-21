Мир 21 марта 2024, 11:15 Стало известно о массовых похищениях украинцев для отправки под Крынки Депутат Барбашов: военкомы начали похищать украинцев для отправки под Крынки РИА «Новости»

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Работники территориальных центров комплектования Украины похищали мирных жителей и отправляли в зону боевых действий у села Крынки в Херсонской области. Насильно мобилизованным запрещали связываться с родственниками, сообщил РИА «Новости» бывший глава Снигиревского района, депутат Херсонской облдумы Юрий Барбашов.

«В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло. И через несколько дней-недель люди оказываются на левом берегу Днепра», — сказал он.

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По словам Юрия Барбашова, жители Николаева стали воспринимать слово «Крынки» как проклятие. Попавшие туда люди не возвращались, связь с ними прекращалась навсегда.

В Закарпатской области пограничники похитили молодого человека из гостиницы и передали военкомам, которые избили его и довели до самоубийства. Полиция отказалась принимать заявление об исчезновении парня.