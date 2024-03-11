Важное 11 марта 2024, 17:39 Сальдо назвал число украинских боевиков в селе Крынки Сальдо: в Крынках остаются около 20-30 украинских боевиков РИА «Новости»

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Около 20-30 украинских боевиков могут находиться на территории села Крынки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он обратил внимание, что в течение 10 марта бойцы группировки войск «Днепр» продолжали обрушивать удары на противника на правом берегу Днепра.

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«Наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага как на правобережье, так и на части территории села Крынки», — подчеркнул Сальдо.

По его информации, сейчас на части этого населенного пункта могут находиться разрозненные группы ВСУ. Общая их численность составляет порядка 20-30 боевиков.

Отдельно он отметил уничтожение буксира, который украинские военные вывели русло Днепра, предположительно, из реки Кошевой. Сальдо указал, что российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям.

По данным главы Херсонской области, в зоне ответственности группировки войск «Днепр» ВСУ потеряли за сутки 66 человек, один танк, восемь орудий и минометов, пять катеров и два автомобиля.

«Сбиты и подавлены 39 БПЛА. Нанесены удары по 35 ПВД», — заключил он.