Происшествия 17 апреля 2024, 14:37 «Выживайте как хотите». Телеведущая Ольга Ушакова не смогла улететь из Дубая Телеведущая Ольга Ушакова с семьей не смогла улететь из Дубая из-за ливня РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работающая на Первом канале ведущая Ольга Ушакова вместе с семьей не смогла вернуться на Родину из Дубая. Их рейс отменили из-за урагана, поделилась телезвезда в соцсетях.

По словам ведущей, путь до аэропорта занял более пяти часов, вылет переносили несколько раз. Когда компания из 10 человек, в том числе троих детей, добралась до стойки регистрации, оказалось, что рейс отменили.

Реклама

Ушакова отметила, что разочаровалась в Дубае, который обычно кажется островком благополучия. Город был совершенно не готов к экстренной ситуации. Люди остались наедине со своими проблемами.

«Авиакомпании не предоставляют ни питание, ни жилье. Выживайте как хотите», — рассказала журналистка.

Она добавила, что такси было недоступно. Телеведущей удалось уехать из аэропорта только благодаря своему мужу, бизнесмену Адаму Кариму. Он арендовал машину, чтобы перевезти всю семью в отель.

Россиянка показала обстановку в аэропорту Дубая. Людей не обеспечили едой и питьем, туристам приходится спать на полу.