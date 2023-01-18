Мир 18 января 2023, 02:59 Трамп впервые выступит в качестве кандидата в президенты США в конце января — СМИ NBC: Дональд Трамп впервые выступит как кандидат на пост президента США 28 января РИА «Новости»

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые проведет публичное выступление 28 января после объявления о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил NBC.

Трамп будет выступать в здании Законодательного собрания в столице Южной Каролины. Речь бывшего американского президента смогут вживую послушать только около 500 человек.

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Ранее о планах принять участие в борьбе за кресло президента заявили нынешний лидер США Джо Байден и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

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По мнению американских политологов, хорошими шансами побороться за высший пост обладает губернатор Флориды Рон Десантис. Кстати, свою поддержку ему уже выразил миллиардер Илон Маск.

Рэп-исполнитель Канье Уэст ранее собирался участвовать в президентской гонке в США в 2024 году. Он также предложил бывшему главе Белого дома Дональду Трампу объединить усилия, но тот не согласился. Музыкант уже участвовал на президентских выборах в 2020 году. Тогда за него проголосовали меньше 1% избирателей.