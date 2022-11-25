Мир 25 ноября 2022, 13:12 Трамп предрек Канье Уэсту поражение на выборах президента США Канье Уэст пожаловался на Трампа, спрогнозировавшего его поражение на выборах президента White House Archive / РИА «Новости»

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Встреча американского рэпера Канье Уэста и бывшего президента США Дональда Трампа закончилась скандалом. Исполнитель предложил политику объединить усилия на предстоящих президентских выборах 2024 года, но встретил очень негативную реакцию. Об этом Уэст рассказал на видео, которое опубликовал на своей странице в Twitter.

Музыкант предложил Трампу рассмотреть его кандидатуру в качестве вице-президента и объединить предвыборные кампании.

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«Трамп начал попросту орать на меня, говоря, что я проиграю», — пожаловался Уэст.

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Исполнитель уже выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. Но тогда набрал менее 1% голосов избирателей. О своей второй попытке стать главой государства он сообщил 21 ноября.

Шансы рэпера на победу в беседе с «360» оценил политолог Алексей Ярошенко. Он не исключил, что Уэст станет альтернативным кандидатом для избирателей, которым надоело голосовать только за демократа или республиканца. В том, что Уэст займет Белый дом в 2024 году, эксперт усомнился. Он пояснил, что американская элита не позволит ему победить.