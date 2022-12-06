Мир 06 декабря 2022, 04:18 Болтон заявил о готовности участвовать президентских выборах США Экс-советник по нацбезопасности США Болтон баллотируется, чтобы Трамп не стал президентом Pxhere

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Свою кандидатуру на пост президента США для участия в выборах 2024 года готов выдвинуть бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

«Если действующие кандидаты в президенты от республиканской партии не отрекутся от Трампа, я готов к участию в гонке», — написал Болтон.

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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст ранее сообщал, что собирается участвовать в президентской гонке в США в 2024 году. Он даже предложил бывшему главе Белого дома Дональду Трампу объединить усилия, но тот отказался от этой идеи. Музыкант уже выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. Но в тот раз за него проголосовало менее 1% избирателей.

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В борьбе за президентское кресло в 2024 году американский бизнесмен Илон Маск готов поддержать представителя республиканской партии Рона Десантиса. По словам миллиардера, в основе сильной демократии лежит свобода слова, которая должна иметь приоритет.

А бывший президент США Дональд Трамп в ноябре начал терять популярность среди сторонников республиканцев. СМИ предполагают, что именно Десантис мог бы стать серьезным соперником Трампа.