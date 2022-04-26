Президент Хорватии выставил условия для вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии нужно отложить до окончательного разрешения проблем на Балканах. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент Хорватии Зоран Миланович.

Он пояснил, что речь в данном случае идет об избирательном законодательстве Боснии и Герцеговины, где хорваты лишены права голоса. В противном случае парламент республики не станет ратифицировать прием в альянс новых членов.

«Пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и Бакира Изетбеговича (лидер правящей партии Боснии и Герцеговины — прим. ред.) в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, Хорватия не станет одобрять ничье вступление в НАТО», — заявил Миланович.

Хорватский лидер добавил, что в регионе достаточно много проблем, включая неприсоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, постоянные отсрочки вступления Албании и Северной Македонии в состав Евросоюза, а также непризнание самопровозглашенного Косова. По словам Милановича, перед тем как включать в состав НАТО новые страны, нужно разобраться с накопившимися вопросами.

Финляндия и Швеция могут подать заявки о вступлении в НАТО одновременно. С таким заявлением выступил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Конкретной даты представитель внешнеполитического ведомства не назвал, объяснив, что окончательного решения о вхождении в альянс еще не приняли.

Заместитель председателя Комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что страна подаст заявку о включении в НАТО в ближайшие недели.