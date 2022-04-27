Политолог Гаспарян оценил желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Финляндия и Швеция заявили о желании одновременно войти в НАТО, в первую очередь, с целью пиара. Таким образом политолог Армен Гаспарян в стриме RT «Летучка» прокомментировал стремление скандинавских стран одновременно стать членами военного блока.

«На первом месте стоит пиар-составляющая, чтобы продемонстрировать, как две скандинавские страны вместе, опасаясь нашего инфернального мордора, взялись за руки, скорректировали курс, и теперь они в Североатлантическом альянсе», — сказал политолог.

Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира, добавили в российском МИД.