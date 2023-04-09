09 апреля 2023, 13:49
Стало известно, какое оружие США бросили на борьбу с Россией
19fortyfive: США поставляют на Украину танки, созданные для борьбы с Россией
Соединенные Штаты поставляют Украине танки, созданные «для третьей мировой войны с Россией». Об этом написал портал 19fortyfive.
Обозреватель Майя Карлин напомнила, что к концу 1950-х годов пошли слухи о том, что в СССР разрабатывают усовершенствованные средние танки, которые могут нести высокоскоростную нарезную пушку. Чтобы не отставать, США стали работать над своим прототипом XM60. Танки М60 как раз вошли в пакет военной помощи Украине в марте.«Однако эти танки будут невооруженными версиями M60. Как танковые мостоукладчики, эти танки предназначены для разведения мостов через узкую местность и водные преграды всего за три минуты», — пояснила Карлин.
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Между тем в ВС России сформировали специальные группы для уничтожения западных танков в зоне спецоперации. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Заварзин отметил, что бойцы, вошедшие в эти подразделения, хорошо подготовлены на полигонах, так что западные танки не изменят хода СВО.
США
Украина
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