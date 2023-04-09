Спецоперация 09 апреля 2023, 08:45 ВС РФ сформировали спецгруппы для уничтожения западных танков в зоне СВО Руководитель ЦБП ВС РФ Арифулин заявил о создании групп для уничтожения западных танков РИА «Новости»

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В российской армии сформировали специальные группы, предназначенные для уничтожения поставленных на Украину западных танков. Об этом рассказал начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин телеканалу «Звезда».

По его словам, группы создали по указанию заместителя министра обороны России Юнус-бека Евкурова. Начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев со своим коллективом организовал методику выполнения задач.

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«А Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь», — дополнил он.

Североатлантический альянс планирует поставить на Украину шесть батальонов танков Leopard. Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник указал, что у ВСУ сейчас приблизительно 50-60 западных тяжелых боевых машин. Сообщалось также, что в Румынии хотят сделать центр для обслуживания и ремонта оружия, которое используют на Украине. В частности, в нем будут проводить обслуживание бронетранспортеров Fuchs, британских танков Challenger и немецких Leopard