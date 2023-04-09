Спецоперация

09 апреля 2023, 13:04

Качественная подготовка. Госдума оценила спецгруппы ВС России для уничтожения западных танков

Депутат ГД Заварзин высоко оценил подготовку групп ВС РФ по уничтожению западных танков

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Бойцы новых спецподразделений ВС России по борьбе с западными танками в зоне спецоперации хорошо подготовлены и справятся с любой задачей. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что в Вооруженных силах России есть высокоточные противотанковые средства.

«Мы знаем, как действовать, бойцы <…> прошли серьезную подготовку на полигонах. Поставленные Западом танки ничего не изменят. <…> У нас очень хорошо работает Генштаб», — констатировал депутат.

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Он добавил, что западные танки сильно отличаются от советских в управлении и особенностях защиты экипажа, поэтому к их уничтожению нужен новый подход. к примеру, на Западе есть бронемашины, в которых экипаж находится «не на башне, а внизу».

Специальные группы, предназначенные для уничтожения западных танков в зоне СВО, создали в ВС России по поручению заместителя министра обороны Юнус-бека Евкурова.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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