Спецоперация 09 апреля 2023, 13:04 Качественная подготовка. Госдума оценила спецгруппы ВС России для уничтожения западных танков Депутат ГД Заварзин высоко оценил подготовку групп ВС РФ по уничтожению западных танков РИА «Новости»

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Бойцы новых спецподразделений ВС России по борьбе с западными танками в зоне спецоперации хорошо подготовлены и справятся с любой задачей. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что в Вооруженных силах России есть высокоточные противотанковые средства.

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Он добавил, что западные танки сильно отличаются от советских в управлении и особенностях защиты экипажа, поэтому к их уничтожению нужен новый подход. к примеру, на Западе есть бронемашины, в которых экипаж находится «не на башне, а внизу».