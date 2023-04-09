09 апреля 2023, 13:04
Качественная подготовка. Госдума оценила спецгруппы ВС России для уничтожения западных танков
Депутат ГД Заварзин высоко оценил подготовку групп ВС РФ по уничтожению западных танков
Бойцы новых спецподразделений ВС России по борьбе с западными танками в зоне спецоперации хорошо подготовлены и справятся с любой задачей. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он добавил, что в Вооруженных силах России есть высокоточные противотанковые средства.«Мы знаем, как действовать, бойцы <…> прошли серьезную подготовку на полигонах. Поставленные Западом танки ничего не изменят. <…> У нас очень хорошо работает Генштаб», — констатировал депутат.
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Он добавил, что западные танки сильно отличаются от советских в управлении и особенностях защиты экипажа, поэтому к их уничтожению нужен новый подход. к примеру, на Западе есть бронемашины, в которых экипаж находится «не на башне, а внизу».Специальные группы, предназначенные для уничтожения западных танков в зоне СВО, создали в ВС России по поручению заместителя министра обороны Юнус-бека Евкурова.
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