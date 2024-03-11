Мир 11 марта 2024, 18:58 Стало известно число уничтоженных вместе с ЗРК Patriot военных НАТО в зоне СВО Экс-офицер ВС США: в зоне СВО вместе с Patriot могли уничтожить 30 солдат НАТО Sebastian Gollnow / Global Look Press

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В ходе ликвидации американских зенитно-ракетных комплексов Patriot в районе города Покровск в Донецкой Народной Республике могли погибнуть до 30 иностранных военных. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

По его словам, выведенные из строя комплексы с высокой долей вероятности обслуживали американские солдаты. При этом вместе с ними наверняка присутствовали военнослужащие из стран НАТО.

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«Например, такие системы использовали и немцы. Совсем не удивляюсь, что если там еще и англичане оказались. Потому что в прошлый раз вместе с Patriot ликвидировали как раз группу англичан», — объяснил Крапивник.

Бывший офицер также добавил, что для полноценной работы двух пусковых установок ЗРК Patriot необходимо от 20 до 30 человек.

Российские силы ликвидировали в ДНР два ЗРК Patriot прилетом одной ракеты «Искандер». Депутат Госдумы Михаил Шеремет не исключал, что при ударе могли погибнуть военные из США.