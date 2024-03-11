11 марта 2024, 01:59
Американские военные могли погибнуть при ударе по ЗРК Patriot в ДНР
Шеремет не исключил гибель американских военных при ударе по ЗРК Patriot в ДНР
В результате уничтожения российскими ВС двух ЗРК Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США», — предположил политик.
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По его словам, ЗРК Patriot очень сложен в использовании. Поэтому на Украину негласно могли направить американских военспецов.
Шеремет подчеркнул, что если информация о гибели инстранцев подтвердится, то их кровь будет на совести «тирана и агрессора Байдена».
По мнению обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса, экипаж ликвидированного ЗРК Patriot на Украине, вероятно, погиб.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ разместили Patriot слишком близко к линии боевого соприкосновения. Это сыграло на руку российским военным, у них появилось время для атаки.
Российские войска уничтожили два зенитно-ракетных комплекса Patriot ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер» в районе города Покровска.
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