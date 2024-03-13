Мир 13 марта 2024, 18:13 Стали известны сроки масштабных поставок боеприпасов на Украину Советник премьера Чехии: ВСУ могут получить первые артиллерийские снаряды в июне U.S. Department of Defense

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Украинская армия может уже в июне получить артиллерийские снаряды, которые приобрела Чехия в третьих странах. Об этом изданию Euractiv сказал советник премьер-министра республики Томаш Пояр.

«Обещанные деньги должны поступить поставщикам, они исполнят контракт. Когда все будет оформлено, то на поставку снарядов Украине потребуется несколько недель. Думаю, что поставки стартуют уже в июне», — сказал он.

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При этом Пояр отказался уточнить страну, которая согласилась поставить такое большое количество снарядов для боевиков ВСУ.

Президент Чехии Петр Павел в феврале заявил, что Украина получит порядка 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра и около полумиллиона снарядов калибра 155 миллиметров.

Представитель чешского Минобороны Ян Иреш уточнял, что поставки этих снарядов продемонстрируют реальные действия Евросоюза по поддержке украинских военных.