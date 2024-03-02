Мир 02 марта 2024, 00:50 Стало известно, когда Украина получит снаряды от Евросоюза Bloomberg: Украина может в ближайшие недели получить снаряды по инициативе Чехии РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины могут уже в ближайшие недели получить первую партию артиллерийских снарядов, которые члены ЕС закупили у третьих стран по инициативе Чехии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на гендиректора отдела оборонной политики и стратегии в чешском Минобороны Яна Иреша.

Военный чиновник заявил агентству, что закупка снарядов для ВСУ покажет реальные действия Евросоюза по помощи Украине. Ян Иреш не сообщил, какие страны приняли участие в инициативе и у кого будут закуплены боеприпасы.

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В феврале президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Евросоюз может закупить боеприпасы для Украины в третьих странах мира. По его словам, таким образом удастся отправить ВСУ полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч — калибра 122 миллиметра. При обеспечении финансирования боеприпасы поступят на Украину в течение нескольких недель, добавил глава Чешской республики.