Мир 17 февраля 2024, 21:35 Чехия нашла зарубежные источники артснарядов для помощи Украине Президент Чехии Павел: нашли за рубежом полмиллиона единиц боеприпасов для ВСУ РИА «Новости»

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Чехия нашла возможность получить за рубежом полмиллиона единиц боеприпасов для помощи Украине, при финансовом обеспечении со стороны союзников. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент страны Петр Павел, его слова привело агентство ЧТК.

«Мы идентифицировали полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра», — отметил Павел.

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Снаряды могут доставить на Украину в течение нескольких недель, если партнеры обеспечат финансирование. Ситуацию на Украине Павел счел сложной. По его словам, с прошлого года она изменилась и стала «нехорошей». Поэтому западные союзники должны улучшить помощь Украине. Чешский президент считает, что оружие и боеприпасы должны поступать на Украину из «всех доступных источников».

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен построить на Украине завод по производству артиллерийских снарядов, об этом на Мюнхенской конференции заявил глава корпорации Армин Паппергер. На заводе планируют изготавливать «шестизначное количество» снарядов калибра 155 миллиметров в год.