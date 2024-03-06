Мир 06 марта 2024, 09:40 Байден проиграл Палмеру на партийных голосованиях в Американском Самоа CNN: Байден проиграл бизнесмену Палмеру на кокусах в Американском Самоа Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Глава Белого дома Джо Байден проиграл на внутрипартийных собраниях демократов — кокусах — предпринимателю Джейсону Палмеру в Американском Самоа. Такие данные привел CNN.

«Джейсон Палмер победит на президентских кокусах в Американском Самоа», — спрогнозировал телеканал.

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Палмера считают малоизвестным кандидатом. Он не числится в основном списке конкурентов Байдена. При этом бизнесмен смог опередить действующего лидера США на 12%.

Как уточнил Associated Press, на этих кокусах избиратели подали 91 бюллетень. Из них Палмер получил 51 голос, а Байден — 40.

По итогам внутрипартийных собраний в Американском Самоа распределят голоса шести кандидатов. На летнем съезде демократов они должны поддержать любого претендента на выдвижение на президентское голосование.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии в 11 штатах. Сам предприниматель в беседе с Fox News назвал супервторник «великолепным вечером».