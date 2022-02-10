Стали известны детали новых санкций Великобритании против России

В Великобритании собрались ограничить санкциями против РФ любого, кто так или иначе причастен к дестабилизации на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на поправки к законопроекту об ограничениях.

После утверждения текста проекта новых санкций у британцев появится возможность применять меры против оборонного, энергетического и финансового секторов России.

Кроме того, Великобритания рассчитывает на ввод санкций против компаний в Крыму, сменивших юрисдикцию вопреки украинским законам.

В парламенте Великобритании должны утвердить документы в течение 10 февраля, уточнила газета «Известия». Замглавы МИД Великобритании Джеймс Клеверли заметил, что подписал законопроект и ждет его вступления в силу.

Клеверли добавил, что министр иностранных дел страны Лиз Трасс сейчас «оказывает дипломатическое давление на РФ». Он подразумевал встречу руководителя ведомства с российским коллегой Сергеем Лавровым. На ней Трасс заявила о непризнании Великобританией суверенитета РФ над Ростовской и Воронежской областями.

Лавров оценил беседу с Трасс как разговор глухого с немым. Британская сторона игнорировала все разъяснения по поводу якобы угроз РФ другим странам.