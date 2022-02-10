Лавров назвал встречу с главой МИД Британии разговором немого с глухим
Лавров о встрече с главой МИД Британии Трасс: разговор немого с глухим
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров с британской коллегой Лиз Трасс, назвал их встречу «разговором немого с глухим». Об этом сообщил RT.
Глава МИД РФ констатировал, что британская сторона игнорирует российские разъяснения по поводу того, что Россия не угрожает никаким странам.
«Разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию», — сказал Лавров.
Министр обратил внимание, что ни в одном публичном заявлении российских властей ни разу не звучало никаких угроз.
«Угрожают нам», — отметил он.
Лавров подчеркнул, что внешняя политика России не нацелена на угрозы, при этом именно страны Европы угрожают России.
Лавров во время встречи с Трасс также поправил свою переводчицу, которая по ошибке назвала палату общин «палатой лордов».