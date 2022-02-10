МИД Великобритании объяснился за слова о нероссийском Воронеже и Ростове

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не поняла, о каких конкретно областях говорил ее коллега. Такое заявление сделали в пресс-службе британского МИДа.

Во время беседы с Лавровым о российской армии, находящейся возле границ Украины, Трисс подумала, что глава МИД говорит об украинских областях.

«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области являются частью суверенной России», — написало РБК.

Сегодня днем Сергей Лавров провел встречу с Лиз Трасс. По итогам переговоров с британской коллегой глава российского МИД охарактеризовал их как «разговор слепого с глухим». Кроме того, на закрытой части встречи Трасс заявила, что Россия должна отвести войска от украинской границы. В ответ на это Лавров отметил, что армия РФ находится в пределах границ своей страны и не нарушает никакого законодательства. Также он поинтересовался у Трасс, признает ли она суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Трасс заявила, что Великобритания никогда не согласится с тем, что эти области являются российскими.

После этого, как написало RT, послу Британии в РФ Деборе Боннерт пришлось вмешаться и объяснить Трасс, что это регионы — российские.