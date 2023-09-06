Мир 06 сентября 2023, 12:59 Стала известна цель визита Блинкена на Украину Госдеп: Блинкен обсудит в Киеве потребности Украины в сфере безопасности Правительство США

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Государственный департамент США подтвердил приезд в Киев своего госсекретаря Энтони Блинкена. Политик планирует обсудить потребности Украины в сферах энергетики и безопасности, а также в гуманитарной области. Об этом сообщил телеканал ABC.

Руководитель пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер уточнил, что Блинкен встретится в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками.

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«Госсекретарь обсудит потребности Украины в безопасности, энергетике и гуманитарной сфере», — сказал Миллер.

По его словам, Блинкен сделает несколько заявлений. Они коснутся возможности Соединенных Штатов поддерживать Украину в вышеназванных областях.

Информация о приезде госсекретаря США в Киев появилась утром 6 сентября. Телеканал CNN сообщил, что Блинкен во время своего визита может объявить о новом пакете помощи Украине на сумму более чем в один миллиард долларов.