Мир 06 сентября 2023, 11:38 Блинкен объявит в Киеве о новом пакете помощи Украине — CNN CNN: Блинкен объявит в Киеве о новом пакете помощи Украине более чем на $1 млрд Правительство США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявит в Киеве о новом пакете помощи для Украины. Об этом сообщил американский канал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Госдепартамента.

«Ожидается, что Блинкен объявит о новом финансировании Украины на сумму более одного миллиарда долларов», — указал CNN.

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По данным телеканала, в Киеве госсекретарь встретится с ключевыми украинскими официальными лицами, включая президента Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу. Поездка главы Госдепа обусловлена тем, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось, добавил CNN.

О прибытии Блинкена в Киев 6 сентября сообщили украинские СМИ. По их данным, из-за визита госсекретаря США перекрыли центр города.

Накануне поездки замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател не подтвердил информацию о визите Блинкена на Украину. Пател заявил, что у него нет официальных данных о поездках сотрудников американского внешнеполитического ведомства.