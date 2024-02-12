Мир 12 февраля 2024, 17:50 Стала известна реакция ВСУ на отставку Залужного Генерал Кривонос: ВСУ возмутило решение Зеленского уволить Залужного Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные возмутились решением президента Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в эфире YouTube-канала «Прямой» сообщил генерал армии Украины в отставке Сергей Кривонос.

«Скажем так, реакция оказалась резкой, плохой и достаточно неадекватной. Военные прекрасно понимают, что стало причиной увольнения Залужного», — сказал он.

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Генерал выразил мнение, что кадровые перестановки стали для Зеленского попыткой отбелить собственную репутацию.

«Сейчас украинская власть пытается переложить на военных ответственность за мобилизацию, хотя такие решения должно принимать именно политическое руководство страны», — добавил он.

Зеленский в прошлый четверг объявил об уходе Залужного с поста главкома ВСУ и назначении на должность командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. В Верховной раде сравнили кадровые перестановки в ВСУ с зачисткой.