12 февраля 2024, 13:57
Перестановки в командовании ВСУ сравнили с зачисткой
Депутат Рады Геращенко назвала перестановки в командовании ВСУ зачисткой
Перестановки в командовании Вооруженных сил Украины стали обычной зачисткой. Об этом в Telegram-канале написала украинский депутат партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
«Все эти перестановки в составе командования ВСУ очень похожи на зачистку. Это сплошной провал с коммуникационной точки зрения», — отметила она.
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Геращенко выразила недоумение в связи с публичными наставлениями новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому со стороны советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
«Общество это еще больше пугает. Наводит на мысль, что офис президента начнет руководить армией, а карту начнут рисовать условные „миши“ и „марьяны“. Надеюсь, Банковой улице не позволят управлять генералами и вмешиваться в военные дела», — добавила парламентарий.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а Сергея Шапталу — с поста начальника Генштаба ВСУ. Их места заняли Александр Сырский и Анатолий Баргилевич соответственно. СМИ сообщали, что уход Залужного повлиял на боевой дух армии.
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