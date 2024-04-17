Мир 17 апреля 2024, 07:31 Стала известна дата голосования по поводу включения Палестины в ООН FP: голосование в Совбезе ООН по вопросу членства Палестины пройдет 18 апреля IMAGO/Thomas Trutschel / Global Look Press

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Совет Безопасности ООН проведет 18 апреля голосование, по итогам которого примет решение по вопросу включения Палестины в организацию. Об этом сообщило агентство France-Presse.

По информации дипломатических источников издания, в четверг Совет Безопасности ООН будет заниматься рассмотрением заявки Палестины и решит, станет ли она в ближайшее время полноправным государством-членом структуры.

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Консультации по вопросу членства ближневосточной страны в ООН уже проходили 8 апреля на закрытом заседании организации. Палестина направляла заявку о ее включении еще в 2012 году, однако через некоторое время отозвала обращение и решила сохранить статус постоянного наблюдателя.

После эскалации конфликта Израиля и ХАМАС палестинцы повторно обратились в ООН с просьбой о вхождении в международную структуру. Инициативу Палестины поддержал ряд стран, в том числе Китай. Министр иностранных дел КНР призвал не препятствовать включению страны в организацию и напомнил об оккупации палестинских территорий.