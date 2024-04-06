Мир 06 апреля 2024, 18:36 Совет Безопасности ООН обсудит включение Палестины в организацию Совбез ООН 8 апреля обсудит заявку на вступление Палестины в организацию РИА «Новости»

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Главной темой закрытого заседания Совбеза ООН 8 апреля станет обсуждение возможного вступления Палестины в международную структуру. Об этом заявило постоянное представительство Мальты при ООН, сообщило радио Sputnik.

Консультации касательно заявки Палестины пройдут в понедельник в 10:00 (17:00 по московскому времени).

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Палестинское руководство направляло обращение в ООН еще в 2011 году, но позже решило сохранить статус постоянного наблюдателя.

Ранее Палестина направила в ООН заявку на членство в организации. Стремление ближневосточной страны поддержал Китай. Министр иностранных дел КНР Ван И попросил другие государства не препятствовать включению Палестины в ООН. Дипломат также призвал справедливо решить вопрос с палестинским анклавом и перестать закрывать глаза на происходящее в секторе Газа.