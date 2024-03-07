Мир 07 марта 2024, 08:15 МИД Китая призвал сделать Палестину полноправным членом ООН Глава МИД Китая Ван И поддержал стремление Палестины стать членом ООН Florian Gaertner/PHOTOTHEK/globallookpress

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Китай одобрил предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН и обратился к другим государствам с просьбой не препятствовать стране на пути к цели. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщило РИА «Новости».

«Мы поддерживаем становление Палестины в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций», — указал он.

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По его словам, китайское руководство стремится к справедливому решению палестинского вопроса. Ван И добавил, что другим странам нельзя больше закрывать глаза на то, что территории Палестины «являются оккупированными в течение длительного времени».

Ранее востоковед Станислав Тарасов рассказал, что ситуацию в секторе Газа усугубляет позиция США. Американская сторона предлагает урегулировать конфликт с помощью собственного формата переговоров с Израилем и арабскими странами, хотя это нарушает правила, установленные Советом Безопасности ООН. По мнению политолога, Белый дом практически парализовал деятельность международной организации.