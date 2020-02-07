Стал известен промежуточный переносчик коронавируса
Группа специалистов провела исследования генов панголинов, которые болели коронавирусом. Их последовательность была на 99% такой же, как геном инфекции у заболевших людей. По словам ученых, это говорит о том, что зверьки могут быть промежуточными хозяевами вируса. При этом нельзя утверждать, что они единственные, пишет «Интерфакс» со ссылкой на китайское телевидение.
Изучением генома занимались ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета совместно со специалистами лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун. Они уверены, что благодаря их исследованиям удастся быстрее справиться с инфекцией. Пока они призывают людей не подходить близко к диким животным. Однако они не стали уточнять, мог ли коронавирус передастся человеку именно от панголинов.
Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в конце 2019 года в Китае. Позже выяснилось, что источником инфекции стали летучие мыши, которых продавали на рынке в Ухане. Сейчас число заразившихся превысило 31,1 тысячи человек, а 637 человек погибли.