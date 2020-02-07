Стал известен промежуточный переносчик коронавируса

Китайские ученые выяснили, что в распространении коронавируса могут быть виноваты не только летучие мыши. Оказалось, что зверьки панголины, возможно, стали промежуточными носителями инфекции.

Группа специалистов провела исследования генов панголинов, которые болели коронавирусом. Их последовательность была на 99% такой же, как геном инфекции у заболевших людей. По словам ученых, это говорит о том, что зверьки могут быть промежуточными хозяевами вируса. При этом нельзя утверждать, что они единственные, пишет «Интерфакс» со ссылкой на китайское телевидение.

Изучением генома занимались ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета совместно со специалистами лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун. Они уверены, что благодаря их исследованиям удастся быстрее справиться с инфекцией. Пока они призывают людей не подходить близко к диким животным. Однако они не стали уточнять, мог ли коронавирус передастся человеку именно от панголинов.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в конце 2019 года в Китае. Позже выяснилось, что источником инфекции стали летучие мыши, которых продавали на рынке в Ухане. Сейчас число заразившихся превысило 31,1 тысячи человек, а 637 человек погибли.