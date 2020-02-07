Игнорирование первых сообщений о коронавирусе будут расследовать в Китае

Смерть врача Ли Вэньляна, который первым забил в колокола, когда появился коронавирус, запустила расследование. Власти Хубэя могли просто пропустить его тревожные сообщения мимо ушей. В Ухань выехали правительственные инспекторы, которые разберутся в этом.

«Центральное правительство решило направить в [провинцию] Хубэй и город Ухань инспекционную группу, которая проведет всестороннее расследование, касающееся доктора Ли Вэньляна», — приводит ТАСС текст сообщения комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

Ли Вэньлян был одним из тех врачей, кто первым сообщил о новой болезни, которая похожа на атипичную пневмонию. Он оставил сообщение в WеСhаt, но тогда его обвинили в распространении слухов.

Вэньлян умер в ночь с 6 на 7 февраля в больнице Уханя от коронавируса. Первые симптомы смертельной инфекции проявились у него 11 января. Он написал в Сети, что начал кашлять и у него поднялась температура. В начале февраля он подтвердил, что это коронавирус. Больше сообщений от него не было.

Жертвами коронавируса уже стали 637 человек, заразились более 31 тысячи человек. Полностью вылечились от инфекции более 1500 человек.