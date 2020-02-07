Коронавирус в России и мире. Главное на 7 февраля

Число жертв коронавируса продолжает расти. В Китае погибли 636 пациентов, заражен 31 161 человек, выписаны 1540. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. Таким образом, общее число жертв — 637 человек, а общее количество заболевших 2019-nCoV в мире превышает 28 тысяч человек.

В России

Эвакуированные в Тюмень из китайского Уханя россияне чувствуют себя хорошо. В областном департаменте здравоохранения уточнили, что никаких признаков заболевания у них нет. Но в целях безопасности они находятся на 14-дневном карантине в реабилитационном центре «Градостоитель» в 30 километрах от Тюмени.

Новых случаев заражения 2019-nCoV в России нет, но общая ситуация в мире заставила россиян бежать в аптеки за масками. Люди скупают даже строительные респираторы. Но менеджеры строительных магазинов рассказали «360», что вирус может проникнуть и через них.

Вспышка китайского коронавируса вызвала у людей новые фобии, считает психолог. Первые признаки паники — люди начинают искать в Сети всевозможные сайты с подтверждениями своих опасений. И здесь нужно быть очень осторожными.

С каждым днем в Сети появляется все больше объявлений о «защитных» мерах от коронавируса. И некоторые из них доходят до абсурда. Например, в продажу вышли заговоренный чеснок, швабра от коронавируса и различные «обереги». О мошенниках предупредили в РПЦ.

Добавляют масла в огонь и на Украине. Там по соцсетям распространяют фейки об инфекции в России. Якобы заболевание уже «добралось» до нас, а над экономикой страны из-за вируса нависла угроза.

Распространение заболевания действительно чревато затяжными последствиями для мировой экономики, но только если вспышка перерастет в настоящую пандемию. Пока же «влияние не очень значимо», пояснил глава «Сбербанка» Герман Греф.

В России производство спецзащиты от коронавируса идет беспрерывно. На некоторых производствах введен особый режим и люди выходят на работу в третью смену. По поручению президента России Владимира Путина, собирается гумпомощь в Китай. После вспышки заболевания в Ухане, там не хватает индивидуальных средств защиты. Гуманитарный груз собирают сотрудники МЧС в Московской, Тверской и Воронежской областях.

В мире

Накануне ВОЗ впервые зафиксировала в Китае снижение числа заболевших новым коронавирусом, но говорить о том, что инфекция отступает пока еще рано. Если в КНР число инфицированных снижается, в мире оно растет. Так в Риме выявили первый случай заражения итальянца коронавирусом. Речь идет об одном из 56 итальянцев, прибывших ранее на военном самолете на родину из Уханя. Все пассажиры сейчас размещены в военном городке Чеккиньола, где был введен карантин.

ВОЗ проведет глобальный форум 11 и 12 февраля, на котором обсудят разработку новой вакцины от 2019-nCoV. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио тоже решили начать борьбу с эпидемией коронавируса. Для этого они создали рабочую группу, которая будет противодействовать распространению китайской пневмонии.

Тем временем число жертв продолжает расти. Только в китайской провинции Хубэй количество погибших от коронавируса достигло 618 человек. В материковом Китае умерли 636 пациентов, заражен 31 161 человек, выписаны 1540, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. Таким образом, общее число жертв — 637 человек.

Среди них и китайский врач Ли Вэньлян. Он был одним из восьми медиков, которые распространили информацию о вспышке нового коронавируса.

Подтверждению о смерти врача предшествовали несколько часов путаницы в СМИ. Газета Global Times сообщила о кончине Ли еще вечером 6 февраля. Через несколько часов опровергла эту информацию, и со ссылкой на госпиталь написала, что врач жив и находится в критическом состоянии. Позже уже госпиталь, в котором врач проходил лечение, официально заявил о смерти 34-летнего Ли Вэньляна. Он скончался 7 февраля в 2:58 по местному времени (21:58 по Москве 6 февраля).