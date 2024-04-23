Мир 23 апреля 2024, 11:37 США запланировали поставить Украине часть военной помощи к 9 мая Politico: США надеются поставить Украине часть помощи из нового пакета к 9 мая U.S. Department of Defense

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США намерены передать Украине часть военной помощи из нового пакета к 9 мая. Об этом сообщила газета Politico.

По информации источника, маловероятно, что к этому времени отправят все вооружение из нового пакета американской помощи.

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«Белый дом рассчитывает, что у него получится отправить часть помощи Украине в ускоренном режиме до 9 мая. Но маловероятно, что к этому времени будет доставлено все вооружение из США», — отметил чиновник из американской администрации.

По предварительным данным, передача артиллерийских снарядов не займет много времени, однако поставка других позиций, например ракет для РСЗО HIMARS, потребует больше времени.

При этом некоторые аналитики выразили мнение, что конгрессмены одобрили дополнительное финансирование Украины слишком поздно.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко объясняла, что США выделяют военную помощь Украины для поддержания работы собственного ВПК.