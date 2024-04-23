23 апреля 2024, 07:58
Конгрессмены США слишком поздно одобрили помощь для Украины
Reuters: аналитики назвали несвоевременной помощь США для Украины
Члены Палаты представителей Конгресса США слишком поздно одобрили выделение дополнительного финансирования для Украины. Такое мнение высказал ряд аналитиков в интервью Reuters.
Нет гарантий, что после этого пакета Киев получит еще какую-то помощь, считают эксперты. Кроме того, уже согласованная помощь поступит позже, чем предполагали на Украине.
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Аналитики также подчеркнули, что Киев ждет неопределенность из-за предстоящих президентских выборов. Возможная победа Трампа является дополнительным риском для Украины.
Законопроект об оказании помощи Украине объемом 61 миллиард долларов приняли 20 апреля. Он также предусматривает средства для Израиля и Газы. Теперь документ должен одобрить Сенат — рассмотрение вопроса запланировано на 23 апреля. После этого законопроект направят Джо Байдену.
США
Украина
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