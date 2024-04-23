23 апреля 2024, 11:00
Американский сериал. Матвиенко объяснила смысл помощи США для Украины
Матвиенко: 8 миллиардов из пакета помощи США на Украине разворуют
Принятие в США законопроекта о выделении Украине военной помощи вызвало скепсис у спикера Совфеда Валентины Матвиенко. По ее словам, в Вашингтоне используют Киев, чтобы поддержать собственную промышленность. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я на эти американские сериалы смотрю с большим скепсисом, потому что мне известен конец. Это какой-то предвыборный сговор, никакого отношения к интересам Украины он не имеет», — заявила парламентарий.
Реклама
Она обратила внимание, что большая часть средств из обещанного Украине 61 миллиарда долларов пойдет на производство оружия на предприятиях ВПК США. Фактически американские власти вкладывают деньги в собственный оборонно-промышленный комплекс.
«А восемь миллиардов, которые передадут Украине в виде кредитов, сразу будут разворованы. Эти деньги никто никогда не отдаст», — добавила Матвиенко.
По ее мнению, за последние два года США доказали, что никогда не были сторонниками мирных переговорах. Они могут говорить о мире, но при этом выделяют средства на вооружение Украины, подытожила спикер Совфеда.
Кредиты
Украина
Деньги
Реклама
Реклама