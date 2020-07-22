США заказали 100 млн доз вакцины от коронавируса

Американские власти заказали 100 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции у немецкого производителя BioNTtech и американского Pfizer. Сумма контракта составляет 1,95 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте BioNTtech, США дополнительно могут рассчитывать на еще 500 миллионов доз препарата. Компании BioNTtech и Pfizer планируют до конца года зарегистрировать вакцину и произвести 100 миллионов порций. В 2021 году они рассчитывают увеличить объем производства до 1,2 миллиарда доз.

На днях сообщалось, что американская вакцина, произведенная компанией Moderna, успешно показала себя на добровольцах. Антитела выработались у всех участников.

Днем ранее Минобороны сообщило, что российская вакцина против коронавируса готова. После вакцинации у добровольцев без побочных явлений или осложнений выработался иммунитет.