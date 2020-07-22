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    22 июля 2020, 20:35

    США заказали 100 млн доз вакцины от коронавируса

    Арина Гудилова

    Американские власти заказали 100 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции у немецкого производителя BioNTtech и американского Pfizer. Сумма контракта составляет 1,95 миллиарда долларов.
    США заказали 100 млн доз вакцины от коронавируса

    Как сообщается на сайте BioNTtech, США дополнительно могут рассчитывать на еще 500 миллионов доз препарата. Компании BioNTtech и Pfizer планируют до конца года зарегистрировать вакцину и произвести 100 миллионов порций. В 2021 году они рассчитывают увеличить объем производства до 1,2 миллиарда доз.

    На днях сообщалось, что американская вакцина, произведенная компанией Moderna, успешно показала себя на добровольцах. Антитела выработались у всех участников.

    Днем ранее Минобороны сообщило, что российская вакцина против коронавируса готова. После вакцинации у добровольцев без побочных явлений или осложнений выработался иммунитет.

    Новости SMI.FM