Американская вакцина от коронавируса доказала свою эффективность

Вакцину от коронавируса, разработанную в США, протестировали на людях. Результат назвали успешным. Правда, это только первая фаза испытаний.

Имунный ответ на действие вакцины дали все участники испытания — 45 человек. Результаты тестов опубликовал журнал New England Journal of Medicine.

Разработкой вакцины занимаются специалисты компании Moderna. Они разделили испытуемых на три группы по 15 человек и в каждой из них вводили пациентам разное количество вакцины: по 25, 100 и 250 микрограммов. Результаты показали, что после повторного введения антитела выработались у всех участников эксперимента. Особенно сильный имунный ответ дали участники группы, где доза была самой большой. Как отмечают специалисты компании Moderna, количество антител у этих пациентов в несколько раз больше чем у тех, кто переболел коронавирусом.

Однако пациенты почувствовали и побочные эффекты: головную боль, озноб, усталость. Но все они проявлялись в легкой или средней степени.

Первая фаза испытаний новой вакцины завершилась 18 мая. Уже 26 июля специалисты приступят к последней стадии, в которой примут участие около 30 тысяч добровольцев США.