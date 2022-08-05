США заявили об отсутствии разработок ядерных гиперзвуковых планирующих блоков

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман, заявил о том, что страна не занимается разработкой гиперзвуковых планирующих блоков в ядерном оснащении, а также гиперзвуковых крылатых ракет в ядерном оснащении.

«Мы не разрабатываем гиперзвуковые планирующие блоки в ядерном оснащении, гиперзвуковые крылатые ракеты в ядерном оснащении, либо баллистические крылатые ракеты двойного назначения — ядерного и конвенционального», — привело РИА «Новости» слова Шейнмана.

Спецпредставитель Байдена заговорил о ядерном оружии во время своего выступления на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он также отметил, что американские власти не развертывают ядерные ракеты наземного базирования за пределами национальной территории.

По словам Шейнмана, Штаты готовы возобновить диалог с Россией по формированию будущего современного контроля над вооружениями. Однако, как он добавил, российская сторона должна действовать «добросовестно».

При этом официальный представитель Китая на конференции выступил с заявление о том, что руководство США нарушает прописанные в Договоре обязательства о нераспространении ядерного оружия, передавая его в распоряжении третьим странам. В частности, как отмечено в материале на сайте МИД Китая, американцы ведут сотрудничество с Австралией по созданию атомных подводных лодок.