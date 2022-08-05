Американские власти не размещают ядерные ракеты наземного базирования вне национальной территории страны. Об этом заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

Спецпредставитель Джо Байдена заговорил о ядерном оружии во время своего выступления на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Мы не развертываем ядерные ракеты наземного базирования за пределами национальной территории», — привел его слова ТАСС.

Также Шейнман отметил, что американские специалисты не разрабатывают гиперзвуковые планирующие блоки и гиперзвуковые крылатые ракеты в ядерном оснащении. Тоже самое касается баллистических и крылатых ракет ядерного и обычного назначения.

«Мы не используем ядерное оружие для продвижения политики безопасности», — подчеркнул спецпредставитель президента.

Как заявил Шейнман, США готовы возобновить диалог с Россией по формированию будущего современного контроля над вооружениями. При этом, по его словам, российская сторона должна действовать добросовестно.