США не размещают ядерные ракеты вне национальной территории — спецпредставитель Байдена
Спецпредставитель Байдена: США не размещают ядерные ракеты вне национальной территории
Американские власти не размещают ядерные ракеты наземного базирования вне национальной территории страны. Об этом заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.
Спецпредставитель Джо Байдена заговорил о ядерном оружии во время своего выступления на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«Мы не развертываем ядерные ракеты наземного базирования за пределами национальной территории», — привел его слова ТАСС.
Также Шейнман отметил, что американские специалисты не разрабатывают гиперзвуковые планирующие блоки и гиперзвуковые крылатые ракеты в ядерном оснащении. Тоже самое касается баллистических и крылатых ракет ядерного и обычного назначения.
«Мы не используем ядерное оружие для продвижения политики безопасности», — подчеркнул спецпредставитель президента.
Как заявил Шейнман, США готовы возобновить диалог с Россией по формированию будущего современного контроля над вооружениями. При этом, по его словам, российская сторона должна действовать добросовестно.