Китай уличил США в передаче ядерного оружия другим странам

Руководство США нарушает обязательства, прописанные в Договоре о нераспространении ядерного оружия, передавая его в распоряжении третьим странам. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Китая на конференции, посвященной Договору.

Дипломат напомнил, что ядерные державы взяли на себя гарантию не передавать этот вид оружия другим странам, а остальные государства — участники соглашения гарантировали не применять ядерное оружие.

«Размещение США ядерного оружия, и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях — это как раз практика передачи, которая нарушает Договор», — заявил представитель Китая.

В опубликованном на сайте министерства иностранных дел Китая релизе по итогам выступления представителей страны на конференции, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия, поведение США назвали «двойными стандартами».

В частности, в ведомстве отметили, что американцы ведут сотрудничество с Австралией по созданию атомных подводных лодок. Это создает опасность распространения ядерного оружия, нарушает все нормы Договора и увеличивает риски для баланса в в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Накануне глава делегации Китая на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия Фу Цонг заявил, что США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от его размещения в любом другом регионе.